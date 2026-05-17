«Війна повертається в «родную гавань» – Зеленський про удари по Москві

Українські далекобійні удари по Росії, серед цілей яких є і об’єкти в Москві, змінюють ситуацію у війні, яку РФ веде проти України, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 травня.

«Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу», – вказав Зеленський.

У ніч проти 17 травня Москву і область атакували дрони, удари підтвердили українські сили оборони.

Унаслідок атаки дронів на Москву і область були уражені технопарк «Елма», підприємство «Ангстрем», НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки тощо.

Також під обстріл дронів потрапила наливна станція нафтопродуктів «Солнечногорська» в селі Дурикіно Московської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».