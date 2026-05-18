У Кремлі нарікають на «безперервні удари» дронів ЗСУ по «мирних об’єктах»

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у розмові з журналістами 18 травня закликав «зайвий раз звернути увагу на безперервні удари Збройних сил України за допомогою дронів по мирних об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури в різних російських містах та населених пунктах». Слова Пєскова наводить телеграм-канал «Ви слухали».

Москву та Підмосков’я, по об’єктах у яких Україна в ніч проти 17 травня завдала найбільшого удару за весь час війни, представник Кремля не згадав.

На брифінгу Пєсков сказав журналістам, що «мирний процес перебуває на паузі», але у Кремлі розраховують, що його буде відновлено. «Ми розраховуємо на те, що наші американські колеги продовжать свої миротворчі зусилля», – сказав речник Кремля.

Пєсков уже не вперше говорить про «переговори на паузі» між Росією, Україною та США, раніше він звертав на це увагу в другій половині березня. У травні президент США Дональд Трамп оголосив, що йому вдалося переконати Росію та Україну оголосити триденне перемир’я – з 9 по 11 травня. Тоді ж президент України Володимир Зеленський видав указ про дозвіл провести парад на Красній площі в Москві. Після того, як термін перемир'я закінчився, Росія відновила атаки на Україну. Внаслідок російського удару по Києву 14 травня загинули 24 людини.

Українські військові назвали цілями ударів по Москві і Підмосков’ю 17 травня підприємства військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.