Атака на Київ. Є жертва і десятки поранених. Деталі

Армія Росії вночі запустила 56 ракет і 675 БПЛА, основним напрямком удару був Київ, повідомили вранці 14 травня Повітряні сили ЗСУ. Столична влада повідомила про загиблого і десятки поранених. Наразі тривають рятувальні роботи з пошуку людей під завалами. Кількість жертв може змінюватись.
Українські військові знешкодили 41 ракету та 652 безпілотники із запущених армією Росії 56 ракет і 675 БПЛА, повідомили вранці 14 травня Повітряні сили ЗСУ. Зафіксували влучання 15 ракет та 23 БПЛА на 24 локаціях, а також падіння уламків на 18 місцях.
Це відбулось після того, як сили РФ запустили протягом минулого дня майже 800 БПЛА і атакували різні регіони України, додали в командуванні.
Київ
У Києві станом на 7:30 щонайменше одна людина загинула, 31 постраждала (зокрема дитина) повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом зазначив, що кількість поранених збільшилася до 33 осіб: «Серед них місячне немовля, яке отруїлося чадним газом».
«У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти авто у дворі житлового будинку за іншою адресою», – зазначили в ДСНС.
Рятувальники додали, що наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
До цього в ДСНС вранці 14 травня повідомляли, що в столиці України внаслідок російської атаки пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста:
- «У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції... Проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.
- В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.
- В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.
- В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.
- В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12-му поверсі та влучання в 25-поверхову недобудову, є травмовані.
- У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою влучання БпЛА в п’ятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля».
Київщина
У Київській області також внаслідок російської атаки є семеро постраждалих (серед них дитина), повідомив вранці 14 травня голова Київської області Микола Калашник.
«У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка 27 років та жінку 56 років госпіталізовано. У чоловіка – множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки – осколкові поранення, наскрізна травма обличчя. Також постраждали дитина трьох років та дві жінки 37 і 20 років. Усім їм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.
У Фастівському районі постраждали дві жінки 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої – стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують. Вся необхідна медична допомога надана на місці».
Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщині.
- Повітряні сили попереджали про рух безпілотників і ракет у бік столиці протягом ночі.
- Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
- Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
- Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .
- Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
