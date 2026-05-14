Атака на Київ. Є жертва і десятки поранених. Деталі

Армія Росії вночі запустила 56 ракет і 675 БПЛА, основним напрямком удару був Київ, повідомили вранці 14 травня Повітряні сили ЗСУ. Столична влада повідомила про загиблого і десятки поранених. Наразі тривають рятувальні роботи з пошуку людей під завалами. Кількість жертв може змінюватись.

Українські військові знешкодили 41 ракету та 652 безпілотники із запущених армією Росії 56 ракет і 675 БПЛА, повідомили вранці 14 травня Повітряні сили ЗСУ. Зафіксували влучання 15 ракет та 23 БПЛА на 24 локаціях, а також падіння уламків на 18 місцях.

Це відбулось після того, як сили РФ запустили протягом минулого дня майже 800 БПЛА і атакували різні регіони України, додали в командуванні.

Київ