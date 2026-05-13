ГУР: «Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку». Кількість постраждалих збільшилась

У більшості областей України триває повітряна тривога через масований запуск російських дронів. ГУР каже про початок російського комбінованого тривалого повітряного удару по критичних обʼєктах в Україні. Перед цим президент попередив про можливі хвилі російських атак БпЛА протягом дня.

Українська влада вже повідомила про постраждалих.

Дані ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 13 травня інформує, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.



«13 травня 2026 року держава-агресор Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики . Цілі Москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу», – йдеться у повідомленні.



ГУР МО України нагадує про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та скористатись укриттями.

Попередження Зеленського

Росія «зухвало» продовжує удари, зараз у небі над Україною понад сотня російських дронів, протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак, повідомив вранці 13 травня президент України Володимир Зеленський.



«На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким», – написав він у телеграмі.

Херсон

У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутний автобус, постраждали семеро людей, повідомив 13 травня голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько.



«Вчергове ворожі військові спрямували безпілотник на маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради, близько 11.15 у центральній частині міста», – написав він у телеграмі.



За попередніми даними, було відомо про 6 постраждалих пасажирів, водій зазнав контузії.

Хмельниччина

Наразі відомо про трьох поранених на Хмельниччині внаслідок атаки, заявив очільник ОВА Сергій Тюрін:

«Внаслідок атаки відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний.

У небі ще дуже багато ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях».

Одеса

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак інформує про пожежу в одному із дворів міста, загорілися кілька автівок. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що в Одесі постраждали дві людини.

Київ

Уламки БпЛА впали на відкритій території в Оболонському районі Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко:



«Екстрені служби прямують на місце».

Про постраждалих не повідомляється.