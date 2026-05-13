Через удар Росії по Полтавській громаді понад 6,5 тисячі абонентів залишилися без світла

Російська армія атакувала Полтавську громаду, повідомив голова області Віталій Дяківнич вранці 13 травня.

«Зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів», – уточнив він.

За даними голови області, удар також пошкодив скління прилеглих будинків. Даних про постраждалих наразі немає.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Втім, російські обстріли досі спричиняють знеструмлення, зокрема, в прифронтових областях.