«Укренерго»: російські атаки спричинили знеструмлення в п’яти областях

Російська армія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України, повідомляє оператор «Укренерго» 12 травня:

«Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях».

Там, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За спостереженнями компанії, споживання електроенергії показує тенденцію до зростання: на ранок 12 травня його рівень був на 3,5% вищим, ніж напередодні.

«Причина змін – хмарна погода у західних та частині центральних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – йдеться в зведенні.

Компанія радить перенести активне енергоспоживання на час найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, з 11:00 до 15:00, а також обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години.

Також дощ і пориви вітру частково знеструмили шість населених пунктів у Закарпатській області, повідомляє оператор. Ремонтні бригади місцевого обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.





Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України. Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.