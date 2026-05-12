Зеленський про нічну атаку дронами: Росія «сама обрала» закінчити режим тиші

Президент Володимир Зеленський вранці вівторка прокоментував посилення російських атак після завершення оголошеного режиму тиші з 9 по 11 травня.

«Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів», – заявив він.

Президент вказав на те, що ударні дрони збивали в Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській областях і в столиці. Внаслідок ударів є поранені та загиблі.

«Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню», – додав президент.

Він закликав продовжувати й посилювати санкції проти РФ, доки вона не закінчить війну.

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 192 з 216 БпЛА, якими вночі на 12 травня російські війська атакували Україну.

Росія утримувалася від масованих атак по Україні та, зокрема, Києву протягом оголошеного припинення вогню з 9 по 11 травня. Водночас прифронтові регіони зазнавали ударів, внаслідок яких були загиблі й поранені.