«Укренерго» попереджає про обмеження світла на Одещині. ДТЕК каже про аварійну ситуацію

На Одещині оператором системи розподілу застосовані мережеві обмеження, повідомляє у телеграмі компанія «Укренерго».



За повідомленням, графіки відключень не діють, вимушені знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.



У ДТЕК уточнили, що вночі 7 травня сталася аварійна ситуація в мережі – через це можливі обмеження світла в частині Подільського, Роздільнянського, Березівського та Одеського районах області, також тимчасове зниження напруги.



За даними «Укренерго», через обстріли вранці були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях – там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.