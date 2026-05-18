Каллас: мирні переговори щодо України перебувають у глухому куті



Чільна дипломатка ЄС констатувала глухий кут у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні. Про це Кая Каллас заявила 18 травня у Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода. При цьому вона заявила про слабкість позиції Росії.

«Нічого особливо не відбувається. Але водночас ми бачимо, що Росія не перебуває у найсильнішій позиції, і нам потрібно посилювати тиск, щоб вона сіла за стіл переговорів. І Китай, який має тісні відносини з Росією, також відіграє тут роль – він має переконати Росію припинити цю війну», – зазначила Каллас.

Міністри з розвитку за головування Каллас 18 травня в Брюсселі обговорюють, зокрема, принципи надання гуманітарної допомоги – ЄС є її найбільшим донором у світі. Його топдипломатка наполягає, що, розпоряджаючись фондами, слід брати до уваги геополітичний фактор.

«Маємо узгоджувати наші інструменти – гуманітарну допомогу, торгівлю, партнерства у сфері безпеки та оборони – з потребами наших партнерів, але також враховувати власні інтереси… Якщо ми підтримуємо певні проєкти в країнах, а вигоду від цього отримують наші конкуренти, то ми також маємо думати, як це змінити. Крім того, якщо партнер підтримує Росію чи Іран, то система повинна бути достатньо гнучкою, щоб ми могли переглянути нашу взаємодію в такому випадку», – наголосила Каллас.

Читайте також: «Варто визначити, хто представлятиме Європу» – Зеленський обговорив із Коштою потенційні переговори з РФ

Минулого тижня президент США Дональд Трамп припустив, що російський удар, через який був частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок у Києві і внаслідок чого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході. Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Читайте також: Зеленський назвав дати можливого візиту представників Трампа до Києва

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.