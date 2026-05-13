FT: військове командування переконало Путіна, що захопить Донбас до осені

Російське військове командування переконало президента Володимира Путіна, що завершить захоплення всього Донбасу (охоплює Луганську та Донецьку області України) до осені, пише видання Financial Times з посиланням на два джерела, які контактували з російським лідером, двох знайомих із ситуацією осіб та оцінку української розвідки.

За словами співрозмовників видання, після можливого захоплення Донбасу Путін планує «підвищити ціну будь-якого припинення вогню». Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що успіх на Донеччині дозволить Кремлю висунути нові територіальні претензії – передати Росії Запорізьку та Херсонську області, значна частина яких залишається під контролем України (офіційно Москва вважає ці території своїми).

Прагнення Путіна захопити Донбас, відзначили два співрозмовники видання, що розмовляли з ним, посилюється, незважаючи на те, що на ранніх етапах війни він приватно висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту.

«Я постійно наполягаю на тому, щоб він зупинився на нинішній лінії фронту. Але він постійно каже: «Ні, я не можу піти на компроміс», – сказав один із них.

Два джерела, які брали участь у неофіційних переговорах щодо припинення війни, вважають, що «справжні амбіції» Путіна, ймовірно, як і раніше, полягають у встановленні контролю над більшою частиною України, зокрема й над Дніпром, Києвом та Одесою.

«Пам’ятайте, план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане», – сказав співрозмовник газети. – «Йому кажуть, що українці зазнають труднощів, їхній фронт руйнується, і в них закінчилися люди».

Зазначається, що Путін дотримується думки про те, що Росія перемагає, навіть незважаючи на посилення ударів України по російському тилу і на те, що просування російських військ на фронті в останні місяці сильно сповільнилося.

Що стосується переговорів, то, за словами джерел видання, знайомих з позиціями обох сторін, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході. Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Президент США Дональд Трамп 12 травня, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей з Путіним про те, що Росія отримає «весь Донбас». Він також висловив думку, що завершення війни дедалі ближче. Таку ж думку висловив і Путін 9 травня (його речник уточнив, що російський президент не мав на увазі нічого конкретного).

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.