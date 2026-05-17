«Варто визначити, хто представлятиме Європу» – Зеленський обговорив із Коштою потенційні переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою і обговорив участь Євросоюзу в потенційних мирних переговорах із Росією та процес євроінтеграції України.

«Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Поінформував про наші нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною. Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу. Звісно, говорили також про євроінтеграцію України. Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього», – повідомив Зеленський.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп припустив, що російський удар, під час якого був частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Російські війська здійснили масований удар по Україні через кілька днів після того, як президент РФ Володимир Путін заявив на пресконференції 9 травня, що, на його думку, війна «йде до завершення».

Водночас Путін не висловив готовності Росії до компромісів, які могли б привести до потенційної мирної угоди з Україною, а його речник Дмитро Пєсков 13 травня повторив територіальні вимоги Кремля, заявивши, що Київ, на думку Москви, повинен «залишити територію Донбасу, залишити територію російських регіонів» як передумову для змістовних мирних переговорів.