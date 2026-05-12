Україна отримає перший транш 90-мільярдного кредиту в червні – Каллас

Євросоюз уже в червні перерахує Україні перший транш із нового кредиту на 90 мільярдів євро. Кошти підуть безпосередньо на закупівлю дронів для української армії, заявила 12 травня очільниця європейської дипломатії Кая Каллас після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

За словами Каллас, безпілотники зараз є «ключовою спроможністю» для стримування російських військ на фронті. Водночас вона наголосила, що навіть після запуску кредитної програми двостороння військова допомога Україні має продовжуватися. Так само ЄС має продовжувати санкційний тиск на Росію.

«Україна отримає перший транш із кредиту на 90 мільярдів уже в червні, і ці кошти будуть безпосередньо спрямовані на дрони», – сказала Каллас.

Міністри оборони ЄС також обговорили 6,6 мільярда євро, заблокованих у Європейському фонді миру.

Понад 2 роки вето на використання коштів з цього фонду для часткової компенсації витрат на зброю, яку країни-члени надають Україні, накладала Угорщина. За цей час зʼявилися нові механізми фінансування озброєння для України, як, наприклад, 90-мільярдний кредит.

За словами Каллас, держави-члени підтримали пошук механізмів для розблокування цих коштів, хоча між країнами залишаються розбіжності.

«Ми підготуємо відповідні пропозиції, оскільки держави-члени, звісно, мають різні ідеї щодо того, як саме це зробити, і нам потрібний збалансований підхід, який врахує всі позиції», – сказала Каллас.

Окремо Євросоюз працює над гарантіями безпеки для України в разі припинення вогню. Йдеться, зокрема, про посилення супутникового центру ЄС для моніторингу можливого перемир’я, відстеження російського «тіньового флоту» та боротьби з обходом санкцій.

22 квітня посли держав-членів ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування. Також 21 квітня він провів переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Коштою – обговорювалося розблокування кредиту.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС.