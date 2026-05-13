Речник Путіна: «Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити територію російських регіонів»

Умовою припинення вогню на лінії фронту і початку мирних переговорів у Москві, як і раніше, вважають вихід Збройних сил України з українських територій, які Росія вирішила записати до своєї конституції. Про цю незмінність позиції свого керівника заявив 13 травня, відповідаючи на запитання журналістів, речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Для того, щоб настало припинення вогню і відкрився коридор до повноформатних мирних переговорів, як про це вже говорив президент (РФ Володимир Путін) у червні вже позаминулого року (2024-го – ред.), виступаючи перед керівним складом міністерства закордонних справ Російської Федерації, президент (України Володимир) Зеленський має віддати наказ Збройним силам України припинити вогонь і залишити територію Донбасу, залишити територію російських регіонів. У цей момент настане припинення вогню і сторони зможуть спокійно зайнятися переговорами, які, до речі, невідворотно будуть дуже складними і міститимуть велику кількість важливих деталей», – сказав Дмитро Пєсков.

На уточнювальне запитання, чи належать до територій, про які говорив Пєсков, Запорізька і Херсонська області, речник Путіна порекомендував «перечитати заяву президента Путіна міністерству закордонних справ».

Президент Росії Володимир Путін неодноразово зазначав, що припинення вогню з Україною неможливе до початку переговорів та досягнення чітких домовленостей із Києвом.

У середині червня 2024 року Путін заявив, що Росія готова припинити бойові дії в Україні у разі виконання кількох умов. Серед них: Україна має розпочати повне виведення військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних межах, а також офіційно заявити про відмову від планів вступу до НАТО. Крім того, Україна, на думку Путіна, має визнати статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як суб’єктів РФ, а Захід – зняти санкції з Росії.

Володимир Зеленський назвав умови Путіна щодо припинення бойових дій та початку мирних переговорів «ультиматумом, якому не можна довіряти». «Це те саме, що робив Гітлер, коли говорив: «Віддайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все скінчиться». Але ні, це брехня. Ми не повинні довіряти цим повідомленням, тому що Путін іде тим же шляхом», – говорив Зеленський.

7 травня 2026 року помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.