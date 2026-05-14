Рубіо: США сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією

США сподіваються на відновлення мирних перемовин між Україною та Росією, готові й надалі виступати посередником, заявив державний секретар Марко Рубіо.



«Ми готові, президент готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни. На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин: українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою; вони пройшли зиму; росіяни налаштовані трохи оптимістично, бо ціна на нафту зросла», – сказав він у розмові з Fox News.



«Але незалежно від того, чи йдеться про заяву Володимира Путіна, чи про щось інше, сподіваємося, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть вести переговори. І ми готові виступити в ролі посередника та домогтися завершення цього процесу», – додав Рубіо.



За його словами, США – єдина країна у світі, яка здатна домогтися завершення війни РФ проти України.



«Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує, але обидві сторони постійно повторюють нам, що ми – єдині, хто на це здатний. Зрештою, президент хоче, щоб війна закінчилася. І якщо є щось, що він може зробити, і що ми можемо допомогти їй закінчитися, ми це зробимо», – зазначив держсекретар США.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході. Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Президент США Дональд Трамп 12 травня, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей з Путіним про те, що Росія отримає «весь Донбас».

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.



