ISW: територіальні вимоги Росії «цілком суперечать» реальності на полі бою

Вимоги Росії щодо територіальних поступок не відповідають ситуації на полі бою, йдеться в звіті Інституту дослідження війни (ISW) від 13 травня.

«Перебільшені територіальні амбіції та агресивні територіальні вимоги Росії повністю суперечать реальності поля бою», – йдеться в ньому.

Таким чином ISW прокоментував, зокрема, дані видання Financial Times, що високопоставлені російські командири переконали Путіна в можливості захоплення всієї Луганської та Донецької областей до осені 2026 року.

Інститут визнає, що більше не готовий прогнозувати, коли російські війська можуть захопити Донеччину, включаючи мережу укріплень, відому як «Пояс фортець». Через уповільнення темпів просування російських військ та складний характер місцевості, яку контролює Україна, «немає ясності», чи Росія взагалі може це зробити.

«ISW отримав дані, які дозволяють оцінити, що російські війська просунулися лише на 349,89 квадратних кілометрів у Донецькій області з початку 2026 року, що становить 2,63 квадратних кілометра на день. Міцні українські укріплення, складна географічна та фізична місцевість району, а також українські контратаки та ударна кампанія середньої дальності, які вже перешкоджають російським наступальним операціям на всьому театрі військових дій, роблять перспективи захоплення Росією решти Донецька туманними», – повідомляють аналітики.

Вони також вказують на те, що українські контратаки на півдні від початку 2026 року змусили Росію обирати між захистом від них і розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту, в тому числі «пояс фортець».





За спостереженнями Інституту, останні успіхи України забезпечили тактичні, оперативні та стратегічні наслідків в бойовому просторі, які підривають наратив Путіна про те, що українські лінії фронту на межі колапсу:

«Таким чином, мислення Путіна все більше віддаляється від реалій поля бою, що, ймовірно, призводить до віддання наказів російським військовим досягати успіхів, на які вони неспроможні».

За даними FT, після можливого захоплення Донбасу Путін планує «підвищити ціну будь-якого припинення вогню». Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький натомість вважає, що успіх на Донеччині дозволить Кремлю висунути нові територіальні претензії – передати Росії Запорізьку та Херсонську області, значна частина яких залишається під контролем України.