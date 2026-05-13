Російські військові відтяли голови загиблим бійцям ЗСУ на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

Російські військові 12 травня відтяли голови з тіл двох загиблих українських бійців 225-го окремого штурмового полку, які потрапили в засідку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 13 травня.

«З радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови «для підтвердження» та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ. Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності», – йдеться в повідомленні Генштабу.

За його даними, підрозділ, військові якого причетні до цієї події, «попередньо уже встановлено».

«За наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими. Винні обов’язково будуть покарані. Відплата неминуча для кожного, хто брав участь у цьому звірстві», – твердять в українському Генштабі.

Повідомлення про імовірні воєнні злочини російських військових українська сторона, а також міжнародні організації оприлюднюють регулярно. Найчастіше в таких повідомленнях ідеться про вбивства українських військовополонених.

У лютому 2026 року, коментуючи розслідування проєкту Радіо Свобода «Схеми» на основі масиву переписок російського генерал-майора Романа Дємурчієва, американський Інститут вивчення війни (ISW) писав, що це розслідування підтверджує його оцінку, що російське військове командування «виправдовує та заохочує воєнні злочини проти українських військовополонених».

Днями «Схеми» оприлюднили матеріал на основі масиву повідомлень російського командувача Романа Демурчієва у переписках із підлеглими та іншими воєначальниками. Окремою темою в його листуваннях є катування та вбивства українських полонених. Про це зі своїми співрозмовниками він говорить як про буденне явище, йдеться розслідуванні.