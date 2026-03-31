Росія називає трагедію Бучі «постановкою». Розслідування Радіо Свобода доводять: це був воєнний злочин

Чергова річниця звільнення Бучі від російських загарбників (31 березня 2022 року) є днем вшанування пам'яті людей, які були убиті російськими солдатами за час перебування цього міста під їхнім контролем. А також вона є нагадуванням, що російська армія може робити на окупованих українських територіях.

Розстріли у Бучі, стверджують правники, вписуються у загальну картину порушення російською армією звичаїв війни і Женевських конвенцій. Російські війська катують і убивають військовополонених і цивільних заручників, завдають ударів по населених пунктах і містах усі роки повномасштабної війни. Цивільні, серед них і діти, гинуть від російських ракетних і дронових атак, ударів керованими авіабомбами. Щодня нищаться об'єкти життєзабезпечення населення і житлові будинки, лікарні та школи. Українська влада називає це геноцидом. Росія ж не визнає, що її армія чинить в Україні воєнні злочини, цілеспрямовані обстріли цивільних, а убивства в Бучі називає «постановкою».

«Буча, звісно – це не окремий випадок. Це приклад того, як Росія веде війну абсолютно брутально. І коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій. Це питання людей і того, що буде з цими людьми, як ми бачили, що відбувалося в Бучі. Відповідальність дуже важлива для справедливого миру», – сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка приїхала разом із іншими високопосадовцями ЄС, щоб вшанувати пам'ять жертв Бучі.

ЄС працює над створенням спецтрибуналу, щоб притягнути Росію до відповідальності за її злочини, наголосила Каллас.

Журналісти Радіо Свобода усі ці роки збирають іноформацію про те, що ж сталося 4 роки тому Бучі.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Буча. Річниця визволення. Україна вшановує пам'ять жертв російської окупації 31 березня українські військові звільнили місто Буча на Київщині від російської окупації. За понад місяць перебування міста під контролем військових РФ, багато цивільних піддавалися тортурам і були убиті. Українські та міжнародні посадовці визнали це воєнним злочином Росії.













Якщо ви шукаєте докази, то вони ось тут:

Радіо Свобода випустило фільм-розслідування, заснований на великому масиві раніше не опублікованих радіоперехоплень російських військ під час битви за Київ у березні 2022 року. Записи були отримані завдяки Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Автор фільму, журналіст-документаліст Радіо Свобода Дмитро Джулай проаналізував десятки годин радіообміну російських підрозділів, які намагалися оточити й захопити Київ на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Радіо Свобода вдалося підтвердити автентичність записів, систематизувати їх і виокремити ключові епізоди.

Злочини у Бучі. Що встановили правохоронці?

Національна поліція повідомляє, що за чотири роки після деокупації Бучі на Київщині правоохоронці розкрили 124 злочини, скоєні російськими військами, серед яких – 84 вбивства і 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням.

Крім того, за даними поліції, про підозру повідомили 97 представникам російських військ, ідентифіковано 98,3% загиблих, тіла яких передали родинам для поховання, а окрема пошукова група Нацполіції займається встановленням обставин викрадення і вивезення за межі України понад пів сотні бучанців.

«Зібрані беззаперечні докази, що стало наслідком повідомлення про підозру 59 військовослужбовцям РФ, серед яких 10 командирів. Обвинувальні акти відносно 46 фігурантів скеровано до суду. Загалом встановлено понад 2500 російських військовослужбовців, які перебували в місті, переважна частина яких є військові 234-го десантно-штурмового полку РФ. Також до них були доєднані зведений загін підрозділів Росгвардіїї і підтверджено участь окремого підрозділу ФСБ . Вказані особи мали заздалегідь підготовлені списки та їх діяльність була направлена на пошук і усунення українців з патріотичною позицією й осіб, які підтримували Сили безпеки й оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними поліції, слідчі встановили всіх 12 військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ, які з 5 по 9 березня 2022 року вбили 16 цивільних на перехресті вулиць Вокзальної і Яблунської.

« Людей розстрілювали просто на дорозі, коли вони намагалися евакуюватися або знайти їжу . Командира цього підрозділу також ідентифіковано, після чого йому повідомлено про підозру за віддання наказу відкривати вогонь по цивільних», – йдеться в повідомленні.

«Ще один масштабний епізод – масові вбивства у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича й Набережної. Російські військові заходили у двори, виганяли людей на вулицю, роздягали їх, перевіряли мобільні телефони, після чого приймали рішення про їх страту. Після розстрілу людей, частину цих тіл окупанти спалили. Рештки обгорілих тіл були виявлені поліцейськими і криміналістами у перші дні деокупації. У подальшому були проведені необхідні слідчі дії, які дозволили ідентифікувати всіх убитих», – зазначили у поліції.

Там додали, що слідчим вдалося встановити виконавців – військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ , шістьом з яких повідомили про підозру, а матеріали щодо окремих епізодів передані до суду.

«Ці провадження дозволили не лише зафіксувати окремі злочини, а й довести їх системний характер. Саме такі кейси лягли в основу формування практики притягнення до відповідальності командного складу збройних сил РФ. С аме в Бучі вперше застосовано підхід командної відповідальності відповідно до норм Женевських конвенцій, що стало важливим прецедентом для національної практики . Слідчі вже працюють над справами щодо командирів вищого рівня, і питання вже полягає не в можливості притягнення, а в реалізації чіткого плану дій, що робить це питанням часу», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, розслідування щодо дій військових РФ у Бучі триває. «Слідчі зосереджені на доведенні фактів віддання наказів, встановленні ролі вищого командування РФ і розвитку правових інструментів для ефективного розслідування міжнародних злочинів. Паралельно посилюється міжнародна взаємодія, адже ці справи – це не лише про юридичну відповідальність, а про фіксацію правди, яка має значення на глобальному рівні», – заявили у поліції.