Росія намагається скопіювати український досвід антидронової ППО – Донбас Реалії

Російські так звані воєнкори та мілтех-блогери вимагають від військового керівництва Росії скопіювати український досвід антидронової протиповітряної оборони (ППО) на тлі численних ударів України. Про це пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії у статті «Вони проґавили стратегічний момент». Чи здатна Росія завадити українським ударам?», де аналізується, у якому напрямку може рухатися агресор для протидії далеким ударам (діпстрайкам).

«Зет-блогери» масово висловлюють претензії до влади РФ через те, що російська ППО виявилася безпорадною перед роєм дешевих дронів. Ставка Росії на дорогі та поодинокі зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) типу «Панцир» та С-300/400 проти роїв дешевих дронів, за їхніми словами, не працює. Серед заходів, до яикх вони вимагають вдатися, – запуск масового виробництва БпЛА-перехоплювачів, розгортання загонів малої ППО та інтеграція армійської авіації в систему ППО.

Також російські блогери наголошують на розробці аналогу того, що в Україні називають Frankensam – нестандартних пускових установок з адаптованими до них ракетами від іншої зброї. Такий зразок у РФ є (вантажівка «Урал» з ракетами «повітря-повітря» Р-77-1), проте він не отримав серійного виробництва. Класичний же дрон-перехоплювач із вертикальним зльотом, візуально схожий на український Sting, держава-агресор випробувала восени 2025 року, і відтоді про його широке виробництво чи масове застосування не повідомлялося.

Серед суто російських ідей технічні зет-блогери рекомендують владі РФ розгорнути РЛС (радіолокаційні станції) на аеростатах для виявлення українських БпЛА.

«Україна намацала нашу «ахіллесову п’яту» та подвоїть виробництво дронів до літа. Європа штампує їх тисячами. А ми продовжуємо збивати дешеві БпЛА дорогими ракетами та виправдовуватися: «абсолютної ППО не існує». Абсолютної – ні. Але ефективна була, є і може бути. Питання в політичній волі та швидкості рішень. Час переходити від слів до справи», – пише російський воєнний аналітик Владислав Шуригін, автор телеграм-каналу «Рамзай».

Українські військово-технічні фахівці зазначають, що докорінна перебудова ППО забере у Росії чимало часу. Наразі агресор не має щільної мережі радарів, систем ситуаційної обізнаності, аналогічних до українських, розмаїття приватних виробників зенітних дронів, а більшість російських літаків задіяні на фронті – підтримують штурмову піхоту та скидають КАБи. Ускладнює завдання для агресора площа країни – кількість і розпорошеність об’єктів, які потрібно захистити.

«Буде ще певний часовий лаг, коли розуміння цієї проблеми дійде до вищого військового та політичного керівництва РФ. Я думаю, що це може тривати від шести до дев’яти місяців, коли росіяни будуть активно шукати якісь альтернативні або ж несиметричні шляхи підсилення своєї протиповітряної оборони», – зазначає оглядач збройового видання «Мілітарний» Вадим Кушніков.

Росія все ще перебуває на етапі тестування перших зразків такого виду озброєння та їхнього обговорення блогерами, стверджують українські аналітики озброєння. Іще один потенційний вихід для Кремля, за словами аналітиків, – попросити ракети-перехоплювачі чи системи ППО у Північної Кореї або Китаю – через спорідненість систем не виникатиме проблем із несумісністю типів озброєння чи довгим навчанням екіпажів розрахунків.

Лише 13 травня атак зазнали російський порт Тамань, підприємство у Темрюкському районі та промисловий об’єкт у Ярославлі. Пермський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після української атаки 7 травня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела в галузі. Інститут вивчення війни (ISW) підрахував, що у квітні Україна завдала щонайменше 18 ударів по російській нафтовій інфраструктурі та щонайменше 41 удар по російських військових об’єктах у щонайменше 19 суб’єктах РФ.



