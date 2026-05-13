ГУР: Росія розпочала атаку по Україні, вона може бути тривалою і з застосуванням ракет

Головне управління розвідки Міноборони інформує, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.



У ГУР припускають, що ця повітряна атака може мати тривалий характер, у першій хвилі атаки РФ застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів.



«Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади», – йдеться у повідомленні розвідки.

У Чернівцях працює протиповітряна оборона, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Руслан Осипенко. За його словами, ще одна повітряні ціль фіксується у напрямку Новодністровська та прилеглих населених пунктів.



Також про роботу ППО повідомлялось на Черкащині та у Києві.

Уранці 13 травня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у небі над Україною понад сотня російських дронів, і попереджав, що протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія застосувала 139 ударних дрони для ударів по Україні вночі на 13 травня. Українські військові зафіксували влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі нібито було знешкоджено 286 українських безпілотників над низкою областей та анексованим Кримом, над акваторіями Азовського та Чорного морів.



