В окупованому Сімферополі вночі чули вибухи, Керченський міст був перекритий 

В анексованому Криму вночі проти 13 травня спостерігалися прольоти дронів і лунали сильні вибухи, Керченський міст було перекрито для проїзду транспорту, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зокрема, як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на своїх підписників, о 23:56 було чути два гучних вибухи в Сімферополі з боку селища Гвардійське.

Після опівночі проліт дронів фіксувався в Гвардійському Сімферопольського району та над військовою частиною на вулиці Крилова в Залізничному районі Сімферополя. Там неодноразово лунали сильні вибухи та стрілянина. За повідомленнями підписників телеграм-каналу, дрони раніше пролітали у напрямку Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі.

Керченський міст також перекривали для проїзду транспорту, освітлення на мосту було вимкнено, над Керченською протокою лунали стрілянина та вибухи. Рух мостом відновили рано-вранці.

Міноборони Росії повідомило в своєму ранковому зведенні, що протягом минулої ночі було «перехоплено та знищено 286 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу» над територіями 14 російських регіонів, окупованого Криму та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українські військові нічні події у Криму наразі не коментували.

Редакція Крим.Реалії не може незалежно перевірити цю інформацію в умовах воєнного часу.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.