Росія: атаки БпЛА зазнали порт Тамань та промоб’єкт у Ярославлі

У Росії заявляють про атаку безпілотників – атаки зазнали порт Тамань, підприємство у Темрюкському районі та промисловий об’єкт у Ярославлі.



Оперштаб Краснодарського краю повідомив про «дрон, що впав» на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району, де згодом сталася пожежа.

Ще одна людина постраждала під час атаки безпілотників на станцію Тамань.

Телеграм-канал «Крымский ветер» із посиланням на супутникові дані пише, що пожежа сталася на нафтобазі в порту Тамань.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв розповів, що в Ярославі сталося «влучання уламка збитого БПЛА» у промисловий об'єкт, ніхто не постраждав.

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі нібито було знешкоджено 286 українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Рязанської, Астраханської областей, Краснодарського краю, Республіки Калмикія, анексованого Криму та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



