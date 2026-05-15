Трамп припустив, що удар РФ по Києву стане перешкодою для мирних зусиль

Президент США Дональд Трамп припустив, що російський удар, під час якого був частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Ракетний удар, який зруйнував цілий під’їзд 9-поверхового будинку в Дарницькому районі столиці України, був частиною масованої повітряної атаки Росії, що розпочалася 13 травня, через два дні після угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США на 9-11 травня.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, прямуючи додому з Пекіна після саміту з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України.

«До минулої ночі все виглядало добре, але вони [українці] зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп, маючи на увазі російський удар.

Російські війська здійснили масований удар по Україні через кілька днів після того, як президент РФ Володимир Путін заявив на пресконференції 9 травня, що, на його думку, війна «йде до завершення».

Водночас Путін не висловив готовності Росії до компромісів, які могли б привести до потенційної мирної угоди з Україною, а його речник Дмитро Пєсков 13 травня повторив територіальні вимоги Кремля, заявивши, що Київ, на думку Москви, повинен «залишити територію Донбасу, залишити територію російських регіонів» як передумову для змістовних мирних переговорів.

7 травня 2026 року помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 14 травня заявив, що «перебільшені територіальні амбіції й агресивні територіальні вимоги Росії повністю суперечать реальності поля бою».

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.