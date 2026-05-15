Трамп припустив, що удар РФ по Києву стане перешкодою для мирних зусиль

Дональд Трамп перед відбуттям із Пекіна, 15 травня 2026 року
Дональд Трамп перед відбуттям із Пекіна, 15 травня 2026 року

Президент США Дональд Трамп припустив, що російський удар, під час якого був частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Ракетний удар, який зруйнував цілий під’їзд 9-поверхового будинку в Дарницькому районі столиці України, був частиною масованої повітряної атаки Росії, що розпочалася 13 травня, через два дні після угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США на 9-11 травня.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, прямуючи додому з Пекіна після саміту з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України.

«До минулої ночі все виглядало добре, але вони [українці] зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп, маючи на увазі російський удар.

Російські війська здійснили масований удар по Україні через кілька днів після того, як президент РФ Володимир Путін заявив на пресконференції 9 травня, що, на його думку, війна «йде до завершення».

Водночас Путін не висловив готовності Росії до компромісів, які могли б привести до потенційної мирної угоди з Україною, а його речник Дмитро Пєсков 13 травня повторив територіальні вимоги Кремля, заявивши, що Київ, на думку Москви, повинен «залишити територію Донбасу, залишити територію російських регіонів» як передумову для змістовних мирних переговорів.

7 травня 2026 року помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 14 травня заявив, що «перебільшені територіальні амбіції й агресивні територіальні вимоги Росії повністю суперечать реальності поля бою».

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

