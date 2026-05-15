Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні – Зеленський

Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, заявив український президент Володимир Зеленський після наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР Міноборони, СЗРУ та СБУ.



«Фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти», – написав він у телеграмі.



Зеленський зазначив, що Київ взяв до відома цю інформацію.

Президент також зазначив, що українські військові визначаються із цілями для «подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл».

«Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час атаки 13 -14 травня війська РФ застосували проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

13 травня, як повідомили українські військові, основним напрямком удару РФ були західні області України. Сили РФ атакували 753 дронами. 710 з них збили.

Тоді про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ 13 травня місцева влада повідомила в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Сумській областях.

14 травня у Києві через російську атаку загинули 24 людини, серед них є три дитини. Вони загинули в Дарницькому районі через російський удар.

Влада Києва оголосила 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

Президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Міноборони РФ 14 травня заявило, що у відповідь «на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії» російські військові завдали масованого удару по аеродромах, об’єктах паливної та транспортної інфраструктури, які використовуються на користь ЗСУ. Днем раніше у російському відомстві заявляли про ураження «об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури України, які використовуються ЗСУ, місць збирання, зберігання, запуску БПЛА, а також пунктів дислокації в 147 районах».

