Мерц про удари по Україні: Москва робить ставку на ескалацію, а не переговори

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російські удари по України свідчать про вибір Москвою ескалації замість мирних переговорів.

«Наймасштабніші за довгий час російські удари по Україні чітко свідчать про те, що Москва обирає ескалацію замість переговорів. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Київ і його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія продовжує вести війну», – написав Мерц у соцмережі Х 14 травня.

У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару 14 травня зросла до 12, серед них – дві дитини, повідомила ввечері 14 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій. Число жертв навряд чи є остаточним, пошуки ще тривають.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждали в Києві внаслідок атаки 57 людей, серед них – дитина. У стаціонарах міських лікарень наразі перебувають 27 постраждалих, додав мер.

Влада Києва ухвалила рішення оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.