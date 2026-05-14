Зеленський: сили РФ влучили по будинку в Києві ракетою Х-101, яка містить західні компоненти

Російські військові 14 травня поцілили по будинку в Києві ракетою Х-101, що свідчить: Москва далі отримує необхідні компоненти в обхід західних санкцій. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій», – сказав глава української держави.

Російська стратегічна крилата ракета Х-101 критично залежить від іноземних електронних компонентів, оскільки власна промисловість РФ нездатна виготовляти високотехнологічну мікроелектроніку.

За даними Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР), в одній такій ракеті може міститися до 250 іноземних деталей західного виробництва. Зокрема, в ракеті, якою у липні 2024 року було завдано удару по лікарні «Охматдит», виявили 59 чітко ідентифікованих компонентів виробництва США, ЄС та інших країн.

У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару 14 травня зросла до 12, серед них – дві дитини, повідомила ввечері 14 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій. Число жертв навряд чи є остаточним, пошуки ще тривають.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждали в Києві внаслідок атаки 46 людей, серед них – дитина. У стаціонарах міських лікарень наразі перебувають 20 постраждалих, додав мер.

Влада Києва ухвалила рішення оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.