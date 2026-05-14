У Києві щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти після удару РФ – ДСНС

У Києві щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі, пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



У ДСНС також підтверджують загибель п’яти людей через атаку РФ. Загалом у Києві постраждали 39 людей, серед них є дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.

Раніше у МВС повідомляли про 10 зниклих безвісти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі. У Дарницькому районі обвалився панельний дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі. 18 квартир зруйновані. Триває рятувально-пошукова операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.



