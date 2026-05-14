Поліція: кількість загиблих у Києві внаслідок атаки Росії зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 14 травня зросла до чотирьох, повідомила міська поліція. Всі четверо загинули в Дарницькому районі.

«З-під завалів зруйнованого підʼїзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, та жінку - її особа наразі встановлюється», – заявляють правоохоронці.

За їхніми даними, ще один чоловік помер у лікарні – його госпіталізували з автозаправної станції, яка зазнала атаки.

Поліція додає, що кількість потерпілих наразі становить 39 людей, серед них немовля.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Києві виявили вже трьох загиблих:

«До 3 осіб зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки».

Також співробітникам ДСНС вдалося врятувати 28 людей, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше служба повідомила, що кількість загиблих у столиці зросла до двох.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 10 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок удару по Києву, пошуки тривають.

За даними міського голови Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 44 людей, серед них дитина.

За даними Повітряних сил, вночі на 14 травня російська армія застосувала для масованої атаки на Україну 675 ударних безпілотників, три аеробалістичних ракети Х-47 «Кинджал», 18 балістичних і 25 крилатих ракет. На 8 годину ранку сили ППО, за даними командування, знешкодили 693 повітряних цілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.