ООН: у квітні через війну в Україні загинули щонайменше 238 цивільних, понад 1400 поранені

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні 13 травня опублікував оновлену доповідь про наслідки війни для цивільних.

Згідно з ними, за перші чотири місяці 2026 року в Україні загинуло та зазнало поранень більше людей, ніж за аналогічний період будь-якого з останніх трьох років.

«Згідно з оновленою доповіддю ММПЛУ щодо жертв серед цивільних осіб в Україні, у квітні загинуло щонайменше 238 цивільних осіб, а 1 404 отримали поранення, що збільшило кількість підтверджених жертв серед цивільних осіб у 2026 році до 815 загиблих та 4 174 поранених. Це на 21% більше, ніж у січні-квітні 2025 року, і на 93% більше, ніж за той самий період 2024 року», – йдеться в тексті.

Моніторинг зазначає, що кількість жертв серед цивільних на добу дещо зменшилася з 9 по 11 травня через зниження інтенсивності бойових дій, але згодом вона знову зросла.





Зокрема, 12 травня безпілотник малої дальності атакував чітко маркований вантажний автомобіль Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), який доставляв продукти харчування цивільним поблизу лінії фронту, водій був поранений.

ООН зазначає, що однією з головних причин зростання кількості жертв серед цивільних стало більш активне застосування Росією далекобійної зброї:

«Наприклад, 16 квітня в результаті ракетного обстрілу та атаки баражувальними боєприпасами на Київ загинуло четверо цивільних осіб (2 чоловіки, 1 жінка та 1 хлопчик) і 54 отримали поранення (32 чоловіки, 19 жінок, 2 дівчинки та 1 хлопчик)».

Другою причиною жертв серед цивільних стали безпілотники малої дальності, які використовувалися вздовж лінії фронту. Моніторинг наводить удар по ринку в Нікополі 4 квітня, внаслідок якого загинули п’ятеро цивільних, 26 були поранені, в тому числі дитина.

«У квітні 2026 року безпілотники малої дальності вбили та спричинили поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року», – підсумовує організація.

Моніторинг також звертає увагу на російські атаки на енергетику, залізницю та порти України, які «продовжують порушувати цивільне життя та наражати на небезпеку цивільних». У квітні портова інфраструктура Одещини зазнала щонайменше 14 таких атак.

У січні Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що в 2025 році в Україні зафіксували найбільшу від 2022-го кількість жертв серед цивільних осіб, спричинених війною Росії.