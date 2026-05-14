Київ: внаслідок російської атаки обвалилися конструкції житлового будинку, є постраждалі

Російська армія масовано атакувала Україну вночі на 14 травня, зокрема протиповітряна оборона працювала в Києві.

У кількох районах столиці зафіксовані руйнування, повідомляє голова міста Віталій Кличко. Зокрема, в Дарницькому районі попередньо обвалилися конструкції в житловому будинку, під ними можуть бути заблоковані люди.

«9 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю госпіталізували до медзакладів міста. Двом людям надали допомогу амбулаторно», – згодом уточнив Кличко.

Також, за даними мера, в Дарницькому районі горіли МАФи, зайнялася автозаправна станція, в Дніпровському зафіксоване влучання в приватний житловий будинок. У Голосіївському районі уламки впали на будівлю бізнес-центру, на Оболоні було влучання в 25-поверхову недобудову.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомляв про горіння автомобіля в Соломʼянському районі.







