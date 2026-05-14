Україна ініціює засідання Радбезу ООН і запросить іноземних послів на місце удару РФ у Києві – МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив 14 травня, що ініціює засідання Ради безпеки ООН через російський удар по Україні.

«Доручив негайно ініціювати засідання Ради безпеки ООН і використовувати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських мирних жителів і атаки на гуманітарний персонал», – написав міністр у соцмережі X.

Сибіга нагадав, що в Києві внаслідок російського удару 14 травня загинули щонайменше вісім людей, десятки – поранені, а кількість загиблих може продовжувати зростати, оскільки 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

«Від шостої вечора вчора до 8:00 сьогодні Росія запустила 675 безпілотників і 56 ракет, включаючи балістичні, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві й понад 50 по всій Україні. Такі масштаби російського терору вимагають рішучої міжнародної відповіді, і я прошу всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам завтра припустити прапори і відкрити книги співчуття», – зазначив голова МЗС.

За його словами, вранці 15 травня МЗС запросить іноземний дипломатичний корпус – всіх іноземних послів у Києві – відвідати одне з місць, де в результаті російського удару була зруйнована частина багатоповерхового житлового будинку.

«Світ повинен побачити, що відповіддю Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції є ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – наголосив Сибіга.

Раніше сьогодні влада Києва ухвалила рішення оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

Тим часом, розбір завалів у частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва триває. Там зруйновані 18 квартир. ДСНС повідомила, що число жертв зросло до восьми. Пошуково-рятувальна операція триває, кількість загиблих навряд чи є остаточною.

У ДСНС повідомили, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі. Загалом у Києві постраждали 39 людей, серед них є дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками, основним напрямком, за даними Повітряних сил, були західні області України. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.

