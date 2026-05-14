Київ після масованої російської атаки: руйнування та наслідки

У Дарницькому районі від пʼятої ранку тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару. Відомо про п’ятьох загиблих, серед них 12-річна дівчинка, і 32 постраждалих. Є інформація про щонайменше 20 зниклих безвісти.

За даними голова міста Віталія Кличка, в Дарницькому районі горіли МАФи, зайнялася автозаправна станція, в Дніпровському – зафіксоване влучання в приватний житловий будинок. У Голосіївському районі уламки впали на будівлю бізнес-центру, на Оболоні було влучання в 25-поверхову недобудову.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах. РФ заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.