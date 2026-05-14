Крим Реалії
Київ після масованої російської атаки: руйнування та наслідки

У Дарницькому районі від пʼятої ранку тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару. Відомо про п’ятьох загиблих, серед них 12-річна дівчинка, і 32 постраждалих. Є інформація про щонайменше 20 зниклих безвісти.

За даними голова міста Віталія Кличка, в Дарницькому районі горіли МАФи, зайнялася автозаправна станція, в Дніпровському – зафіксоване влучання в приватний житловий будинок. У Голосіївському районі уламки впали на будівлю бізнес-центру, на Оболоні було влучання в 25-поверхову недобудову.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах. РФ заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

Багатоквартирний будинок у Дарницькому районі Києва, у якому обвалився цілий під’їзд внаслідок російської атаки
Емоції жінки на місці російського удару по багатоквартирному будинку у Дарницькому районі
Рятувальники розбирають завали на місці російської атаки
Рятувальники несуть тіло людини, яке деблокували з-під завалів
Робота рятувальників на місці російської атаки у Дарницькому районі
Нині рятувальники працюють поступово – з одного боку інженерна техніка, з іншого – верхолази зрізають небезпечні конструкції, які можуть обвалитися, зазначає речник ДСНС Києва Павло Петров.Роботи можуть завершити сьогодні вночі. Загалом рятувальна операція триває орієнтовно від 4-ї ранку
Люди в очікуванні на місці розбору завалів у Дарницькому районі Києва
Руйнування у багатоквартирному будинку у Києві внаслідок російської атаки
Армія РФ вночі запустила 56 ракет і 675 БПЛА, основним напрямком удару був Київ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.Українські військові знешкодили 41 ракету та 652 безпілотники. Є влучання 15 ракет та 23 БПЛА на 24 локаціях, а також падіння уламків на 18 місцях
Це відбулось після того, як сили РФ запустили протягом минулого дня майже 800 БПЛА і атакували різні регіони України, додали в командуванні
Стовп диму над Києвом після російської атаки.Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах. РФ заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

