У Києві оголосили день жалоби через удар РФ 14 травня, загиблих уже восьмеро

Влада Києва ухвалила оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – вказав він.

Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі Києва триває, на цей час точно відомо про сімох загиблих, написав Кличко.

Через кілька хвилин після його повідомлення ДСНС повідомила, що число жертв зросло до восьми.

Пошуково-рятувальна операція триває, число жертв навряд чи є остаточним.

У ДСНС повідомили, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі. Загалом у Києві постраждали 39 людей, серед них є дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.

Читайте також: «Це не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення»: Зеленський про масований удар РФ

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі. У Дарницькому районі обвалився панельний дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі. 18 квартир зруйновані. Триває рятувально-пошукова операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.