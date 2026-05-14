Війська РФ 13-14 травня атакували Україну 1567 дронами і 56 ракетами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час атаки 13 -14 травня війська РФ застосували проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів.



«Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст», – написав він у телеграмі за підсумками Ставки.



За його словами, під час засідання з військовими та іншими залученими посадовцями детально обговорили наявні потреби сил захисту неба та збільшення постачання необхідного обладнання, зокрема радарів.



Зеленський також анонсував розмову з українськими дипломатами щодо завдань, які є на сьогодні в пошуку ракет для ППО.



«Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні», – додав президент.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ. Сили ППО збили 12 з 18 балістичних ракет, а три аеробалістичні ракети не збили.

13 травня, як повідомили українські військові, основним напрямком удару РФ були західні області України. Сили РФ атакували 753 дронами. 710 з них збили.

Тоді про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ 13 травня місцева влада повідомила в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Сумській областях.

14 травня у Києві через російську атаку загинули семеро людей, серед яких дитина 2013 року народження. ДСНС повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі. Загалом у Києві постраждали 39 людей, серед них є дитина.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.