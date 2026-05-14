«Чіткий сигнал Росії і Трампу». У Вашингтоні кажуть про «значний прорив щодо підтримки України»

ВАШИНГТОН – Після місяців політичного дрейфу підтримка України, схоже, знову набирає обертів у Вашингтоні, а законодавці, посадовці адміністрації та українські дипломати просуваються вперед на багатьох фронтах.

У центрі уваги Конгресу США перебуває законопроєкт про підтримку України, законодавство, яке дозволить надати Києву понад 1 мільярд доларів прямої допомоги у сфері безпеки, ще 8 мільярдів доларів позик, посилити санкції проти Росії та обмежити повноваження президента односторонньо скасовувати існуючі санкції.

Розгляд законопроєкту застопорився на місяці через опір республіканців у Палаті представників та невизначеність щодо підходу президента Дональда Трампа до Росії та України.

Але 13 травня прихильникам вдалося зібрати 218 підписів, чого було достатньо, щоб обійти керівництво Палати представників і внести цей законопроєкт до Палати найближчими тижнями. Очікується, що документ буде схвалений Палатою представників, хоча, ймовірно, його розгляд затримається у Сенаті.

«Сильний сигнал Росії»

«Цей двопартійний законопроєкт надсилає Росії та президенту Трампу чіткий сигнал про те, що Палата представників підтримує Україну, – сказав конгресмен-демократ Білл Кітінг з Массачусетсу. – Тепер ми повинні ухвалити цей законопроєкт».

Останній підпис поставив незалежний конгресмен від Каліфорнії Кевін Кілі, чиє рішення підкреслило зростаюче занепокоєння, що дипломатія без тиску ризикує винагородити Москву.

«Нещодавні українські здобутки створили можливість для миру, але провал нещодавнього припинення вогню показує, що для успіху дипломатії потрібні важелі впливу», – заявив Кілі.

Кілі також пов’язав цей захід із ширшими проблемами безпеки США на Близькому Сході, заявивши, що Конгрес повинен «надіслати чіткий сигнал про те, що підтримка Росією атак Ірану на американські військові об’єкти не буде толеруватися».

Петицію підтримали 215 демократів та два республіканці: представники Дон Бейкон від Небраски та Браян Фіцпатрік від Пенсільванії.

Для прихильників ці зусилля є спробою змусити законодавців публічно заявити про свою позицію щодо України.

«Дехто з членів Конгресу каже мені, що вони підтримують Україну, – сказав представник від Нью-Йорка Грегорі Мікс, головний автор законопроєкту. – Що ж, ми нарешті отримаємо голосування в залі, щоб ухвалити це рішення».

Мікс стверджував, що голосування в Палаті представників також може чинити тиск як на Сенат, так і на Білий дім, щоб вони зайняли більш жорстку позицію щодо Москви. «Ми хочемо підтримувати наших союзників, а не Володимира Путіна», – сказав він.

Перешкоди в Сенаті

Того ж дня, коли законодавці зібрали достатню кількість підписів для голосування в Палаті представників, Росія розпочала один із найбільших ударів безпілотників за всю війну, випустивши близько 800 безпілотників по всій Україні вдень, в результаті чого загинули щонайменше шість мирних жителів і поранені десятки, зокрема діти, за словами українських чиновників.

Для багатьох прихильників законодавства останні російські атаки підтвердили аргументи про те, що Україні потрібна постійна військова підтримка.

Шелбі Маджід, заступниця директора Євразійського центру «Атлантичної ради», назвала рішення Кілі підписати петицію «значним проривом у зусиллях Конгресу щодо підтримки України».

«Успішна дипломатія вимагає більшого впливу, – сказала Маджід Радіо Свобода. – Путін неодноразово підривав серйозні переговори, посилював напади на цивільних осіб та демонстрував зневагу не лише до дипломатичних зусиль, а й до самих Сполучених Штатів».

Але є багато ознак того, що законопроєкт може не просунутися в Сенаті.

Лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тун з Південної Дакоти висловив цього тижня скептицизм щодо швидкого просування додаткового законодавства про санкції проти Росії, посилаючись на щільний законодавчий календар.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни, який давно виступає за жорсткіші заходи проти Москви, сказав, що є «частини законопроєкту Палати представників, які мені подобаються, і є частини, які мені не подобаються».

Власний законопроєкт Грема щодо величезних тарифів США на країни, що купують російську нафту, газ та уран, місяцями зависає в залі Сенату.

Розчарування Конгресу також зросло через затримки з наданням вже схваленої допомоги Україні. Законодавці від обох партій критикували Пентагон за те, що він досі не витратив приблизно 400 мільйонів доларів військової допомоги, виділеної минулого року.

Міністр оборони Піт Гегсет нещодавно повідомив законодавцям, що Пентагон все ще розробляє план використання цих коштів.

Співпраця у сфері безпілотників

Навіть попри те, що дебати щодо традиційної військової допомоги тривають, інший вимір співпраці між США та Україною непомітно набирає обертів – дрони.

Сенатор-демократ Майкл Беннет від Колорадо та сенатор-республіканець Мітч Макконнелл від Кентуккі просувають двопартійне формулювання в щорічному законі про національний оборонний бюджет, який вимагатиме від Сполучених Штатів розробки офіційної стратегії обміну досвідом з Україною щодо дронів та їх боротьби з ними.

Пропозиція доручить Пентагону та Держдепартаменту зосередитися на «швидкій розробці, економічно ефективному виробництві та розгортанні безпілотних авіаційних систем», одночасно інтегруючи уроки війни України проти Росії.

Ці зусилля відображають зростаюче визнання у Вашингтоні того, що інновації України воєнного часу, зокрема у сфері недорогих безпілотників та радіоелектронної боротьби, тепер пропонують цінні уроки для самих американських військових.

Україна трансформувала війну за допомогою безпілотників під час конфлікту, використовуючи недорогі безпілотники з оглядом від першої особи, морські безпілотники та складні ударні системи, щоб компенсувати переваги Росії у звичайних військових операціях.

Повідомляється, що один український виробник планує випустити понад 3 мільйони військових безпілотників у 2026 році, що значно перевищує прогнозоване виробництво в США.

Оборонне партнерство

Водночас Вашингтон і Київ тихо ведуть переговори щодо ширшої угоди про оборонні технології, зосередженої на безпілотниках та спільному виробництві.

За даними джерел, знайомих з переговорами, Держдепартамент США та посол України Ольга Стефанішина розробили рамковий меморандум, який дозволить Україні експортувати військові технології до США та створювати спільні підприємства з виробництва безпілотників з американськими компаніями.

Документ «наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях», – сказала Стефанішина Радіо Свобода.

Українські чиновники вперше запропонували Білому дому розширену співпрацю у сфері безпілотників у 2025 році після того, як Трамп приватно похвалив операцію «Павутина» – українську операцію, в рамках якої дистанційно керовані вибухові безпілотники вразили російські літаки глибоко всередині російської території.

Українські компанії постійно розширюють свою міжнародну присутність. Київ вже підписав угоди про співпрацю в оборонній сфері із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами, тоді як українські чиновники кажуть, що переговори тривають майже з 20 країнами.

Українські фірми вже виходять на ринок США. Раніше цього року український виробник безпілотників General Cherry підписав угоду про виробництво безпілотників у Сполучених Штатах з американською оборонною компанією Wilcox Industries.

Україну також запросили до ініціативи Пентагону «Домінування безпілотників» – програми вартістю 1,1 мільярда доларів, розробленої для прискорення закупівель безпілотників для американських військових.

Під час американсько-ізраїльської війни з Іраном, як повідомляється, українські спеціалісти надавали перехоплювачі безпілотників та технічну експертизу, щоб допомогти регіональним партнерам США захищатися від подібних систем.

Але політичні перешкоди залишаються.

Трамп публічно применшував потребу в українській експертизі з безпілотників, заявивши Fox News на початку цього року: «Ми знаємо про безпілотники більше, ніж будь-хто».

Українські чиновники також залишаються обережними щодо послаблення експортних обмежень воєнного часу, якщо не буде забезпечений захист інтелектуальної власності та гарантії внутрішніх поставок.