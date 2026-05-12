Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним, що РФ отримає весь Донбас

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи 12 травня на запитання журналістів перед відльотом до Китаю, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

На запитання журналіста про те, чи було якесь «розуміння» між ним і Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас, Трамп коротко відповів «ні». Деталей він не навів.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи планує він відвідати Росію, Трамп не відкинув цього, зазначивши, що робитиме «все необхідне» для завершення війни РФ в Україні. Він також висловив думку, що завершення війни наближається.

«Кінець війни в Україні, я справді думаю, що він дуже близько. Думаю, що ми зрештою досягнемо врегулювання між Росією й Україною», – сказав президент США.

9 травня Путін заявив, що, на його думку, війна проти України «йде до завершення».

Водночас у Кремлі 12 травня заявили, коментуючи слова Путіна, що якоїсь конкретики щодо цього немає.

«Президент заявив, що Росія залишається відкритою для контактів і що робота була проведена у тристоронньому форматі. Накопичене підґрунтя для мирного процесу дозволяє нам сказати, що кінець наближається... Але в цьому контексті наразі неможливо говорити про будь-які конкретні деталі», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Москва називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні. Високопоставлені російські діячі в останні дні кілька разів висловилися, що це ключове рішення, на яке в Москві чекають від Києва.

При цьому, не говорячи про це прямим текстом, російські представники натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні. При цьому офіційно про якісь домовленості за підсумками зустрічі Трампа і Путіна на Алясці не повідомляли.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Представники США ніколи не говорили, що за це виступають. Водночас вони зазначали, що перешкодою для вирішення конфлікту є суперечка про невелику ділянку території, очевидно, маючи на увазі підконтрольну Україні частину Донецької області.

Україна пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон залишаться під контролем Росії. Визнавати це юридично Україна не має наміру.

