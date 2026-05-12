Сибіга: Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню, але РФ вночі атакувала БпЛА

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, але натомість Росія цієї ночі запустила понад 200 безпілотників проти України.

«Неодноразова відмова Путіна від миру має мати для нього наслідки. Посилення тиску через ефективні довгострокові санкції України та рішучі рішення наших партнерів. Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін повинен усвідомити, що для нього буде тільки гірше. Його єдиним варіантом має бути зупинити терор», – написав він у соцмережі Х.

Сибіга додав, що Україна закликає до більшої ролі Європи в мирному процесі, що доповнює основний дипломатичний курс під керівництвом США.

Російська сторона цю заяву українського міністра не коментувала. Раніше у Москві назвали малоймовірним продовження перемир’я, там наголосили, що президент США Дональд Трамп висловлював таке побажання, але воно слабко підкріплене.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 травня (з 18:00 11 травня) війська РФ атакували 216 БпЛА різних типів. Українські військові зафіксували влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зокрема, мер Києва повідомив про падіння уламків дрона в столиці. Також місцева влада заявила, що вночі російські дрони атакували Київську область – пошкоджена будівля дитячого садка та житлові будинки у Фастівському районі.

Також, за даними міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, армія РФ вранці 12 травня атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, травмований машиніст, коли той прямував до укриття.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною – 9, 10 і 11 травня. За його словами, воно мало передбачати як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Обмін військовополоненими не відбувся.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що російські та українські війська продовжували обмежені наступальні операції на фронті, зокрема, протягом другого дня угоди про припинення вогню з 9 по 11 травня.

Аналітики констатують, що поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності протягом другого дня припинення вогню підкреслюють той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та чітко визначених процесів вирішення спорів навряд чи буде дотримане.



