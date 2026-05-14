ДСНС: до 12 зросла кількість загиблих у Києві, серед них – дві дитини

У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару 14 травня зросла до 12, серед них – дві дитини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, три кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом – 170 рятувальників, 51 одиниця техніки. Інформація оновлюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше місцева влада повідомляла про дев’ятьох загиблих – їхні тіла вилучили з-під завалів частково зруйнованого ударом РФ дев’ятиповерхового будинку в Дарницькому районі Києва.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждали в Києві внаслідок атаки 57 людей, серед них – дитина. У стаціонарах міських лікарень наразі перебувають 27 постраждалих, додав мер.

Влада Києва ухвалила рішення оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками, основним напрямком, за даними Повітряних сил, були західні області України. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.

