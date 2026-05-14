Кількість загиблих у Києві через удар РФ зросла до 9 – КМВА

У Києві з-під завалів деблокували тіло ще одного загиблого, кількість жертв російського удару зросла до дев’яти, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він додав, що пошукова операція на місці частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку в Дарницькому районі міста триває.

Раніше сьогодні влада Києва ухвалила рішення оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

За даними ДСНС, загалом у Києві внаслідок масованої російської атаки постраждали 45 людей, з них дві дитини. Серед загиблих – 12-річна дівчника, повідомили рятувальники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками, основним напрямком, за даними Повітряних сил, були західні області України. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.

