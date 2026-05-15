У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці удару РФ по багатоповерхівці – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Києві рятувальники закінчили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці.

Внаслідок атаки в ніч на 14 травня був зруйнований під’їзд 9-поверхового житлового будинку в Дарницькому районі, загинули 24 людини, серед них троє дітей, близько пів сотні людей – поранені.

«Понад добу на місці працювали оперативні й комунальні служби міста, волонтери: загалом, 401 людина і 84 одиниці техніки, з них від ДСНС – 180 рятувальників і 54 одиниці пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. Вивезено понад 3800 куб. м уламків будівельних конструкцій. Кінологи ДСНС обстежили більш як дві тис. кв. м території. Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу 477 людям», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, російські військові під час масованого удару 14 травня вдарили по будинку ракетою Х-101.

15 травня в Києві – день жалоби за загиблими.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні заявив, що Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через російські удари. Його проведуть 19 травня, поінформував посол України при ООН Андрій Мельник.

Президент Володимир Зеленський 15 травня з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема, по «центрах ухвалення рішень».

Понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій 15 травня побували біля часткового зруйнованого 9-поверхового житлового будинку в Дарницькому районі Києва, в який під час масованого удару 14 травня влучила російська ракета, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.