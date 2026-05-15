Понад 60 керівників дипмісій побували біля будинку в Києві, в який влучила російська ракета – МЗС

Понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій 15 травня побували біля часткового зруйнованого 9-поверхового житлового будинку в Дарницькому районі Києва, в який під час масованого удару 14 травня влучила російська ракета, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Брифінг для дипломатичного корпусу провів голова ДСНС Андрій Даник, поінформувавши учасників про наслідки російського удару по житловому будинку, завданого ракетою Х-101… Іноземним дипломатам також продемонстрували яким чином проводилася пошуково-рятувальна операція, яка тривала понад 28 годин», – йдеться в повідомленні.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, виступаючи перед іноземними дипломатами, наголосив, що ця атака свідчить про «небажання країни-агресора припиняти цю криваву війну». За його словами, єдиним шляхом змусити Росію зупинитися є посилення міжнародного тиску й підвищення ціни агресії.

Внаслідок цього російського удару по житловому будинку загинули 24 людини, серед них – три дитини. Ще 48 людей були поранені.

Напередодні про планований візит дипломатів повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також заявив, що Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через російські удари. Його проведуть 19 травня, поінформував посол України при ООН Андрій Мельник.

Президент Володимир Зеленський 15 травня з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема, по «центрах ухвалення рішень».