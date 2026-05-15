ДСНС: через удар Росії по Києву загинули 24 людини, серед них троє дітей

Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 15 травня оновила дані про наслідки останньої російської атаки на Київ.

«Станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар», – заявило відомство.

Також, за даними ДСНС, у Києві постраждали 47 людей, з них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.

Психологи служби надали допомогу 398 людям, кінологи обстежили 2 800 квадратних метрів території. З місця удару вивезли 3 180 кубічних метрів уламків.

Служба зазначає, що інформація буде оновлюватися.

Влада Києва оголосила 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Російська сторона цю атаку не коментувала.