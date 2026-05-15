ДСНС: через удар Росії по Києву загинули 24 людини, серед них троє дітей

Влада Києва оголосила 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України
Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 15 травня оновила дані про наслідки останньої російської атаки на Київ.

«Станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар», – заявило відомство.

Також, за даними ДСНС, у Києві постраждали 47 людей, з них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.

Психологи служби надали допомогу 398 людям, кінологи обстежили 2 800 квадратних метрів території. З місця удару вивезли 3 180 кубічних метрів уламків.

Служба зазначає, що інформація буде оновлюватися.

Влада Києва оголосила 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

Як повідомила місцева влада, через атаку РФ пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Російська сторона цю атаку не коментувала.

