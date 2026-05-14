В ООН засудили удар дронів по автомобілю їхньої гуманітарної місії в Херсоні

В ООН засудили атаку дронів по автомобілю Управління з координації гуманітарних справ у Херсоні 14 травня. В.о. координатора з гуманітарних питань для України Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що це другий схожий інцидент цього тижня, і наголосила, що цивільне населення і гуманітарні працівники мають бути захищені.

«Сьогодні, під час доставки життєво важливої допомоги – продуктів і сонячних ламп – цивільним особам, які проживають на «Острові», одному з найбільш постраждалих районів Херсона, чітко позначений автомобіль Організації Об’єднаних Націй був серйозно пошкоджений двома ударами безпілотників. Як російська, так і українська влада, як завжди, були заздалегідь поінформовані про цю гуманітарну місію. Команді вдалося безпечно покинути місце події», – зазначила вона.

Кастель-Голлінгсворт висловила занепокоєння повторюваними випадками насильства щодо гуманітарних працівників, «які ставлять під сумнів дотримання міжнародного гуманітарного права». Вона зауважила, що від січня по квітень 2026 року троє гуманітарних працівників загинули, а 10 – були поранені в 56 інцидентах.

Перед цим голова Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Андреа Де Доменіко, який супроводжував конвой ООН у Херсоні, зазначив, що перший раз автомобіль місії був атакований дроном відразу після того, як перетнув міст до району «Острів» у Херсоні.

«Як зазвичай, ми уважно плануємо наші місії. Ми дуже занепокоєні питанням безпеки з огляду на конфлікт, і ми попередили військових. І українську, і російську сторони. Але, на жаль, відразу після того, як ми перетнули міст, заїхали на «Острів», дрон вдарив по одному з наших автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав. Ми дісталися туди, куди мали, і доправили допомогу. І в той час, як ми це робили, другий дрон атакував один із наших автомобілів. Нас евакуювали, дякуючи підтримці місцевої влади. Я не знаю, хто здійснив атаку. Що я знаю, то це те, що нас супроводжувала місцева влада, для доставки гуманітарної допомоги людям», – заявив він, назвавши атаки на цивільних жителів і гуманітарних працівників неприйнятними.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські FPV-дрони атакували автівку Управління ООН із координації гуманітарних справ у Херсоні. «Росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують», – написав він у телеграмі.

За словами президента, в автівці перебували керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ і ще вісім співробітників організації. Ніхто не постраждав.



Також про атаку РФ по автівці гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Він оприлюднив відео наслідків удару.

Волонтери – їхній транспорт чи центи надання допомоги – регулярно зазнають російських атак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.