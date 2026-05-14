Рада безпеки ООН збереться 19 травня через атаки РФ по Україні – посол

Рада безпеки ООН 19 травня збереться на засідання через російські атаки по Україні, повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

«19 травня Рада безпеки ООН збереться, за нашим запитом, на термінове засідання, щоб обговорити безпрецедентну ескалацію варварських атак Росії проти цивільного населення України», – написав він 14 травня в соцмережі X.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН через російські удари по Україні.

«Доручив негайно ініціювати засідання Ради безпеки ООН і використовувати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських мирних жителів і атаки на гуманітарний персонал», – написав міністр у соцмережі X.

За його словами, вранці 15 травня МЗС запросить іноземний дипломатичний корпус – всіх іноземних послів у Києві – відвідати одне з місць, де в результаті російського удару була зруйнована частина багатоповерхового житлового будинку.

«Світ повинен побачити, що відповіддю Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції є ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – наголосив Сибіга.

Тим часом у Києві кількість загиблих внаслідок російського удару 14 травня зросла до 13, серед них – дві дитини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тіла загиблих вилучили з-під завалів частково зруйнованого ударом РФ дев’ятиповерхового будинку в Дарницькому районі Києва. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждали в Києві внаслідок атаки 57 людей, серед них – дитина. У стаціонарах міських лікарень наразі перебувають 27 постраждалих, додав мер.

Влада Києва ухвалила рішення оголосити 15 травня днем жалоби за жертвами завданого 14 травня російського удару по столиці України.

За даними влади, в частково зруйнованому російським ударом дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва знищені 18 квартир. У ДСНС раніше повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в Дарницькому районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

