Дві країни ЄС хочуть відкласти відкриття переговорних кластерів з Україною – джерела

Україна прагне відкриття всіх шести переговорних кластерів із ЄС у межах перемовин про членство до завершення головування Кіпру в Раді Євросоюзу – тобто до кінця червня. Про це Радіо Свобода повідомили два джерела у дипломатичних колах ЄС.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, серед держав ЄС є згода на відкриття першого, фундаментального кластеру «Основи» до кінця червня. Що ж до інших п’яти кластерів, дві держави пропонують відкласти їхнє відкриття попередньо до осені.

Джерела Радіо Свобода повідомили, що перенести терміни, на яких наполягає Україна, пропонують Польща та Франція.

Президент України Володимир Зеленський на початку травня висловив сподівання на початок переговорів щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 11 травня заявила, що Євросоюз може ще до завершення головування Кіпру, тобто до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а згодом і наступні.

Досі процес відкриття переговорних кластерів для України блокував уряд колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який висував претензії щодо прав угорської меншини на Закарпатті. У травні угорський уряд очолив Петер Мадяр, який заявляв, що виступає проти прискореного вступу України до ЄС.

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.



