Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного та газопереробного заводів в РФ

Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі «Ярославський» у Ярославлі в Росії, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

У штабі зазначають, що продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики російської армії.



Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» у Астраханській області РФ – виникла пожежа пожежа на території об'єкту.



Українські військові зауважують, що підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ.

Обсяг завданих збитків уточнюється.

Раніше губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв розповів, що в Ярославі сталося «влучання уламка збитого БПЛА» у промисловий об'єкт, ніхто не постраждав.

Губернатор Астраханської області РФ заявив про займання, яке ліквідували за кілька годин. Жертв та постраждалих серед співробітників заводу немає.

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі нібито було знешкоджено 286 українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Рязанської, Астраханської областей, Краснодарського краю, Республіки Калмикія, анексованого Криму та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».