Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції у Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України 18 травня уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області РФ.

За даними штабу, на території підприємства виникла пожежа. Масштаби збитків уточнюються.

Також у Генштабі повідомили про ураження 19 травня нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» біля населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Губернатор Ярославської області Росії Михайло Євраєв 19 травня повідомив про «масову» атаку на регіон і «влучання в промисловий об’єкт».

Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про вибухи у Ярославлі. Український моніторинговий канал Supernova+ спочатку повідомив, що ціллю атаки була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3», потім написав, що атаковано нафтопереробний завод. Ця інформація офіційно не була підтверджена.

Міноборони Росії звітувало про 315 збитих українських безпілотників, у тому числі над Ярославською, Новгородською, Рязанською, Псковською, Тамбовською, Тверською і Тульською областями, а також над московським регіоном

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







