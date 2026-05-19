Reuters: НПЗ у Москві та Рязані призупинили роботу після ударів українських дронів

Московський нафтопереробний завод, ймовірно, зупинив обробку нафти після ударів українських безпілотників на вихідних – про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два анонімних джерела в індустрії.

За їхніми даними, хоча удар завдав заводу незначної шкоди, роботу зупинили з міркувань безпеки, щоб зменшити ризики. Співрозмовники агентства додали, що перезапуск триватиме кілька днів.

Нафтопереробний завод розташований у південно-східній частині Москви та допомагає постачати паливо до столиці Росії.

Російська «Газпромнефть», яка володіє цим підприємством, не відповіла на запит про коментар.

Джерела в галузі повідомили Reuters, що в 2024 році Московський нафтопереробний завод переробив 11,6 мільйона метричних тонн сирої нафти та виробив 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизельного палива та 1,3 мільйона тонн бітуму.

Окремо агентство повідомило з посиланням на два джерела 19 травня, що Рязанський нафтопереробний завод, на який припадає майже 5% від загального обсягу переробки країни, також припинив переробку після атаки українського безпілотника минулої п’ятниці.

Компанія «Роснефть», якій належить завод, не коментувала ситуацію на запит журналістів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».