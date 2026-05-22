У Росії через атаку дронів перекривали рух на виїзді з Ярославля до Москви

Губернатор Ярославської області Росії Михайло Євраєв вночі проти 22 травня заявив про атаку українських дронів на регіон. За його словами, з міркувань безпеки був перекритий рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

«Підрозділи Міністерства оборони і силових відомств ведуть роботу з відбиття атаки», – заявив російський губернатор.

Російські телеграм-канали повідомили з посиланням на місцевих жителів про численні вибухи в Ярославлі.

Про те, чи є руйнування, поки що не повідомляють. Вранці губернатор заявив, що постраждалих немає, але на території регіону можуть виявляти уламки дронів. Він також заявив, що рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви відновили.

Українські військові ситуацію поки що не коментували.

Цього місяця вже кілька разів повідомляли про атаку дронів на Ярославську область РФ. Зокрема, 19 травня в Генштабі ЗСУ заявили про ураження там нафтоперекачувальної станції.

«За результатами ураження нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово (Ярославська область) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тисяч кубічних метрів. Станція є важливим елементом системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора», – йшлося в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».