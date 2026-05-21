У ЗСУ підтвердили удар по Сизранському НПЗ в Росії

Сили спеціальних операцій Збройних сил України разом із Силами безпілотних систем вночі проти 21 травня уразили Сизранський нафтопереробний завод державної компанії «Роснефть» у Самарській області Росії, повідомила пресслужба ССО.

«На об’єкті потужністю до дев’яти мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію й військові частини в центрі й на півдні РФ. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга і Каспійське море», – зазначили в ССО, додавши, що ураження нафтопереробної інфраструктури Росії знижують її економічні й логістичні спроможності вести війну проти України.

Президент Володимир Зеленський подякував військовим за цей удар. «Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні губернатор Самарської області Росії В’ячеслав Федорищев повідомив про удар по Сизрані, але не уточнив, які об’єкти були атаковані. Українські моніторингові канали Exilenova+ і Supernova+ писали, що горить Сизранський НПЗ. Російське видання Astra із посиланням на свій OSINT-аналіз також встановило, що був атакований і горить Сизранський нафтопереробний завод. Із посиланням на очевидців видання писало, що над промзоною здіймається чорний дим.

Губернатор також оголосив, що в Самарській області діяв режим «Килим», за його словами, був тимчасово закритий повітряний простір на всіх висотах.

Сизранський НПЗ входить до Самарської групи нафтопереробних заводів «Роснефти». Проєктна потужність первинної переробки складає 8,5 мільйонів тонн на рік. Завод випускає бензини і дизпаливо, суднове паливо, скраплений газ і бітум. Українська армія раніше вже кілька разів атакувала це підприємство.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».