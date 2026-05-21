У РФ повідомляють про пожежу на Сизранському НПЗ після атаки дронів

Губернатор Самарської області Росії В’ячеслав Федорищев повідомив про двох загиблих внаслідок атаки безпілотників на Сизрань. За його словами, також є постраждалі. Федорищев не уточнив, які об’єкти у Сизрані були атаковані. Українські моніторингові канали Exilenova+ і Supernova+ пишуть, що горить Сизранський НПЗ.

Російське видання Astra із посиланням на свій OSINT-аналіз також встановило, що був атакований і горить Сизранський нафтопереробний завод. Із посиланням на очевидців видання пише, що над промзоною здіймається чорний дим.

Губернатор також оголосив, що в Самарській області діє режим «Килим», за його словами, тимчасово закритий повітряний простір на всіх висотах.

Сизранський НПЗ входить до Самарської групи нафтопереробних заводів «Роснефти». Проєктна потужність первинної переробки складає 8,5 мільйонів тонн на рік. Завод випускає бензини і дизпаливо, суднове паливо, скраплений газ і бітум. Українська армія раніше вже кілька разів атакувала це підприємство. Нинішній удар українські сили не коментували.

Тим часом голова Ростовської області Росії Юрій Слюсар повідомив, що над п’ятьма районами регіону «знищено понад три десятки БпЛА». За його словами, в Шолохівському районі у Вешенському лісництві після «падіння уламків» дрону виникли дві лісові пожежі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».